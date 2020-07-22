Москва, , 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров. Так считают аналитики, сообщает 22 июля портал Банки.ру.

Эксперты разошлись во мнениях о том, на 25 или 50 базисных пунктов будет снижена ключевая ставка. Они указывают, в частности, на неопределенность экономической ситуации в связи с пандемией.

«В этом и, возможно, в следующем году глобальная и российская экономика будет двигаться на ощупь, потому что слишком велика неопределенность в связи с коронавирусом», — отметил руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлом заседании Банк России опустил ставку на 100 базисных пунктов — до 4,5% годовых. Такое значение — исторический минимум, однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее снижение ставки.

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