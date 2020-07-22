Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM Управление ФАС по Ленобласти снова поймало Приморский порт на нарушении антимонопольного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

ООО «ПТП» оштрафовали на 220 млн рублей, генерального директора — на 50 тыс. рублей.

Разбирательства со стивидором длятся с 2018 года, когда на него пожаловалось АО «Роснефтефлот». Порт «Приморск» принял руководство по обработке судов на морском терминале, которое противоречит законам о морском судоходстве, указывают в УФАС, что ограничивало круг лиц, оказывающих буксирные услуги, это устранило конкуренцию на этом рынке в акватории Приморска.

Ленинградское УФАС расценило такие действия как злоупотребление доминирующим положением, признав ООО «ПТП» виновным в нарушении пункта 9 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Стивидора оштрафовали на 185 млн рублей.

Однако после судебных разбирательств ООО «ПТП» нарушать не прекратило. То самое проблемное руководство вышло в новой редакции и содержало те же требования, что и предыдущий документ, признанный незаконным. Пришлось возбуждать новое антимонопольное дело. Стивидор не согласен, так как считает, что дважды привлечь хозсубъект к ответственности за одно и то же правонарушение нельзя.

«Исходя из такой логики, можно бесконечно ограничивать конкуренцию в порту, каждый год принимать новое «Руководство…», меняя лишь дату или название документа, но оставляя его содержание. Так что, по нашему мнению, прошлое и данное административные производства в отношении ООО «ПТП» возбуждены по разным фактам совершения противоправных действий», — подчеркнул заместитель руководителя Ленинградского УФАС Руслан Абейдуллин.