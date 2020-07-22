Майкоп, , 09:27 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению строительство, ЖКХ, городская среда, в рамках которого обсуждались вопросы строительства доступного жилья и улучшения жилищных условий граждан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики 22 июля. В заседании, которое в формате видеоконференцсвязи провёл помощник президента РФ, секретарь Госсовета России Игорь Левитин, приняли участие также заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, президент Республики Татария, руководитель рабочей группы Рустам Минниханов, руководители федеральных ведомств, губернаторы субъектов РФ.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

Игорь Левитин напомнил, что 21 июля президент России Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», которым устанавливается ряд целевых показателей, в том числе в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Так, должны быть улучшены жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно, увеличен объем жилищного строительства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год. Руководитель рабочей группы Рустам Минниханов отметил, что уже принятые меры по поддержке значительно оживили отрасль жилищного строительства страны. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что пандемия сдерживает инвестиционный импульс и необходимо довести до застройщиков информацию о государственных задачах в данной сфере.

«Поручение президента России Владимира Путина по активизации жилищного строительства, действующие и разрабатываемые правительством механизмы стимулирования отрасли, упрощение бюрократических процедур — всё это сегодня открывает перед регионом широчайшие возможности для быстрого возведения современного и качественного жилого фонда, улучшения жилищных условий наших жителей, в том числе — в рамках госпрограмм», — прокомментировал итоги заседания глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

В Адыгее в рамках нацпроекта утвержден региональный проект «Жилье», которым предусмотрено к 2024 году ввести 2,1 млн кв. метров жилой площади. В 2019 году уже сдано в эксплуатацию 257 тыс. кв. метров жилья — это 137,4% к показателю 2018 года. В 2020 году планируется ввести более 262 тыс. кв. метров, в том числе более 154 тыс. кв. метров — многоквартирные дома. В регионе стимулируется и строительство индивидуальных жилых домов — для этого запланировано обеспечение выделяемых под застройку земельных участков инженерной инфраструктурой. Индивидуальный план социально-экономического развития РА на этот год предусматривает почти 86 млн рублей на разработку муниципалитетами проектно-сметной документации.