Вена, , 09:11 — REGNUM Генеральный директор Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг выразил готовность привлечь потенциал организации для восстановления отраслей промышленности Узбекистана, которые пострадали от пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

20 июля заместитель министра иностранных дел республики Шерзод Асадов провел встречи с заместителем генсека ООН Гадой Вали, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси и гендиректором ЮНИДО.

Участники встречи обсудили сотрудничество по реализации проектов в сфере альтернативных источников энергии в промышленности. Гендиректор ЮНИДО заявил, что организация рассматривает Узбекистан в качестве ключевого государства региона. Стороны также обсудили план сотрудничества до 2024 года.

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