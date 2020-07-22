Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM Рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам в Казахстана утверждена на уровне 9%. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанского фонда гарантированных депозитов.

В фонде отметили, что этот уровень отражает базовую цену привлечения банками средств с учетом проводимой денежно-кредитной политики. Снижение рекомендуемой ставки связано с изменением базовой ставки Национального банка.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля Национальный банк Казахстана понизил базовую ставку до 9% с процентным коридором плюс-минус 1,5 процентных пункта. Снижение связано с ослаблением инфляционных рисков.

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