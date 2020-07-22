Чебоксары, , 08:40 — REGNUM В Чувашии судятся региональный оператор по обращению с мусором и мусорный концессионер, которому передан полигон ТБО в Новочебоксарске. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С исковым заявлением вышло ООО «МВК «Экоцентр» (г. Чебоксары), которое является региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Ответчиком является АО «Управление отходами» (г. Москва). Речь идёт о взыскании 39 064 673 рублей 24 копеек.

Дело принято в производство, детали иска пока не известны. Судебное заседание назначено на 31 августа.

Отметим, что АО «Управление отходами» в рамках концессионного соглашения осуществляет строительство и эксплуатацию системы переработки и утилизации (захоронения) ТКО на территории Чувашской Республики, которая включает полигон для захоронения отходов, мусоросортировочный комплекс, мусороперегрузочную станцию.