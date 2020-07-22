Вашингтон, , 08:46 — REGNUM В первой половине 2020 года КНДР сократила импорт переработанной нефти из Китая. Об этом KBS со ссылкой на представителей Совета Безопасности ООН.

Согласно опубликованным данным, в период с января по июнь текущего года Китай поставил в Северную Корею 2820 баррелей, что составляет одну треть от показателя прошлого года.

В январе объём поставок составил 397 баррелей, в феврале — 132 баррелей, в марте — 12 баррелей, в мае — 1273 баррелей, в июне — 1700 баррелей.

Отмечается, что импорт переработанной нефти из России также сократился.

В первой половине года КНДР импортировала из РФ 11 482 баррелей, что составляет одну вторую от показателя за первую половину прошлого года. В период с января по апрель объём ввозимой нефти составил 2000 баррелей, в мае — 873 баррелей.

Согласно резолюции СБ ООН, которая допускает экспорт нефтепродуктов в КНДР объемом до 500 тыс. баррелей, Северная Корея «израсходовала» около 60% квоты.