Москва, 22 июля 2020, 08:45 — REGNUM Советы по поводу того, как выбрать подержанную машину и при этом сэкономить, дал специалист издания «За рулем» Сергей Зиновьев.
Зиновьев отметил, что лучше всего обращаться в официальные салоны трейд-ин или же приобретать авто у частных лиц. При обращении в более мелкие автоцентры существует вероятность столкнуться со скрученным пробегом у машины, отметил он.
По его словам, не стоит приобретать автомобиль, который использовался в такси, поскольку у таких машин сильно изношены ходовая часть и двигатель.
Специалист также посоветовал обращать внимание на паспорт транспортного средства (ПТС). Тут существует опасность столкнуться с его дубликатом.
«Идеальный вариант — машина после одного-двух частных лиц», — добавил он.
Чтобы проверить технические характеристики авто можно воспользоваться толщиномером. При этом проверять автомобиль лучше на ходу.
«Заявленный продавцом пробег полезно сопоставить с истертостью органов управления, дверных ручек, сидений, ветрового стекла», — отметил специалист.
Зиновьев обратил внимание на то, что лучше брать подержанный автомобиль массового сегмента и избегать редких экземпляров. Подчас на такие машины трудно найти запчасти, а ремонт их будет стоить дорого.
Напомним, Subaru выпустила рестайлинговые модели Impreza WRX и WRX STI с новыми моторами.
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