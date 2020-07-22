Москва, , 08:45 — REGNUM Советы по поводу того, как выбрать подержанную машину и при этом сэкономить, дал специалист издания «За рулем» Сергей Зиновьев.

Зиновьев отметил, что лучше всего обращаться в официальные салоны трейд-ин или же приобретать авто у частных лиц. При обращении в более мелкие автоцентры существует вероятность столкнуться со скрученным пробегом у машины, отметил он.

По его словам, не стоит приобретать автомобиль, который использовался в такси, поскольку у таких машин сильно изношены ходовая часть и двигатель.

Специалист также посоветовал обращать внимание на паспорт транспортного средства (ПТС). Тут существует опасность столкнуться с его дубликатом.

«Идеальный вариант — машина после одного-двух частных лиц», — добавил он.

Чтобы проверить технические характеристики авто можно воспользоваться толщиномером. При этом проверять автомобиль лучше на ходу.

«Заявленный продавцом пробег полезно сопоставить с истертостью органов управления, дверных ручек, сидений, ветрового стекла», — отметил специалист.

Зиновьев обратил внимание на то, что лучше брать подержанный автомобиль массового сегмента и избегать редких экземпляров. Подчас на такие машины трудно найти запчасти, а ремонт их будет стоить дорого.

Напомним, Subaru выпустила рестайлинговые модели Impreza WRX и WRX STI с новыми моторами.

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