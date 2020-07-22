Благовещенск, , 08:25 — REGNUM В арбитраж Амурской области поступил банкротный иск к ООО «Амурский консервный завод». Дело к производству пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 21 июля 2020 года ИП Тихий Сергей Александрович. Сумма заявленного долга — 451,8 тыс. рублей.

Ещё в 2017 году арбитраж по иску предпринимателя взыскал с завода 440 тыс. рублей долга по договору хранения от 31.12.2015 года. Из другого спора — с администрацией Белогорска известно, что три года назад у предприятия на балансе были объекты недвижимости, расположенные на земельном участке по улице 9 Мая, 216 в Белогорске.

По данным ЕГРЮЛ, завод учреждён для переработки овощей и грибов в феврале 2002 года в Благовещенске. Уставный капитал превышает 870 тыс. рублей, владельцы — ООО «Амурская промысловая компания» и Михаил Аксентьев (единственный владелец промысловой компании, которая входит в пушно-меховой союз РФ, созданный в Москве). Директор — Виктор Бурлаков. В активе Аксентьева — несколько компаний, в том числе промхозов и фирма по разведению лошадей.