Пермь, , 08:13 — REGNUM В бюджете Пермского края на 2020 год заложено 725 млн рублей на софинансирование мероприятий по восстановлению прав обманутых дольщиков, сообщили корреспонденту Ре в пресс-службе минстроя региона.

На сегодняшний день в Прикамье числится 58 проблемных недостроев. Застройщики 47 домов признаны банкротами. Права дольщиков планируют восстановить с помощью федеральных мер поддержки: достройки или выплаты компенсаций.

Напомним, на заседании Наблюдательного совета Федерального Фонда защиты прав граждан-участников строительства принято решение о завершении строительства долгостроя по ул. Толмачева, 15 в Перми. Дом, который начинали возводить в 2008 году, решено достроить.

По данным краевого минстроя, врио губернатора Дмитрий Махонин сегодня, 22 июля, находится в Москве. Запланирована встреча с руководителем Фонда Константином Тимофеевым, в ходе которой обсудяталгоритм по остальным долгостроям на территории края.

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