Пермь, , 08:11 — REGNUM В Перми дом, который начали возводить 12 лет назад, решено достроить. Решение о судьбе долгостроя принято на заседании Наблюдательного совета Федерального Фонда защиты прав граждан-участников строительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого минстроя.

Как подчеркнули в министерстве, объект на ул. Толмачева, 15 стал первым проблемным домом в регионе, по которому Фонд принял решение благодаря серьезной подготовительной работе. В 2019 году ПАИЖК безвозмездно организовало техническое обследование дома и разработку проекта достройки. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы.

Планируется, что после передачи прав на достройку объекта региональному Фонду защиты прав граждан-участников строительства будет объявлен конкурс по выбору генподрядчика на завершение строительства.

Добавим, дом по ул. Толмачева, 15 в Перми начали возводить в 2008 году. Предполагалось, что в доме будет 165 квартир, из которых 139 полагаются дольщикам. В 2015 году застройщика признали банкротом.

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