Урумчи, Китай, , 07:28 — REGNUM Сухопутный порт Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая на границе с Казахстаном, зафиксировал рекордное количество исходящих грузовых железнодорожных рейсов, а также рекордный объем импорта и экспорта за день, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

Как стало известно, 19 июля 18 грузовых поездов с 861 вагоном пересекли границу через Хоргос по направлению к Туркестану и Европе. 20 июля 31,7 тыс. тонн входящего и исходящего грузов прошло поездами через порт, что стало рекордным с момента создания станции Хоргос, сообщили в компании China Railway Urumqi Group Co., Ltd.

Всего 2116 поездов, перевозящие суммарно 3,04 млн тонн грузов прошли через порт в этом году, что на 27,6% и 53,8% выше в годовом исчислении. Таможня Хоргоса значительно ускорила процедуры очистки грузов, благодаря чему среднее время процедур на поезд сократилось с 12 до 6 часов.