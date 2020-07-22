Москва, , 07:27 — REGNUM Минобороны России 11 августа 2020 года подведёт итоги закрытого конкурса, в результате которого будет выбрана компания для подготовки и проведения церемоний открытия, закрытия и культурно-художественного обслуживания международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» и церемоний «Армейских международных игр — 2020». Начальная цена контракта составляет почти 82 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

В задачи организатора также входит организация работы «Дома Дружбы» на полигоне «Алабино» в Наро-Фоминском районе. Максимальная цена контракта — 81,89 млн рублей. Подробности того, какие задачи поставлены перед победителем, в аукционной документации не указано.

Напомним, ежегодное мероприятие пройдёт в Одинцовском районе Подмосковья с 23 по 29 августа 2020 года. Организатором является Минобороны России, а основание для проведения — правительственное распоряжение от 19 июля 2019 года.

По итогам форума 2019 года было подписано почти 50 госконтрактов на сумму более 1 трлн рублей. Мероприятие посетили 40 делегаций.