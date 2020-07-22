Пермь, , 07:21 — REGNUM Пермский край получил 55 млн рублей из Резервного фонда правительства РФ на выплату отпускных и компенсацию за отпуск медработникам, которые оказывают помощь пациентам, зараженным коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Александра Лесникова, средства уже поступили, и сейчас идет процесс их распределения между больницами. «Провели соответствующие консультации с главврачами, чтобы все выплаты были сделаны в срок и в полном объеме», — сказал он.

Добавим, размер отпускных выплаты рассчитывается исходя из размера среднего заработка. В случае с медиками, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19, средний разработок включает и стимулирующие выплаты. Поддержка федерального правительства покрывает эти расходы. Из Резервного фонда РФ регинам выделено более 5 млрд рублей.

В Пермском крае по федеральным постановлениям выплаты получают более 5,5 тыс. человек — это врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи.

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