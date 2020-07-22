Южно-Сахалинск, , 06:54 — REGNUM Жители Сахалинской области встревожены новостями об ограничении добычи нефти на участке «РН-Сахалинморнефтегаз». Особые опасения вызывают возможные сокращения работников компании. Первый вице-президент НК «Роснефть» Желько Рунье на встрече с губернатором области Валерием Лимаренко заверил, что высвобождения сотрудников не произойдёт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Роснефть» вынуждена ограничить добычу нефти на участках «РН-Сахалинморнефтегаз» в рамках исполнения Россией соглашения ОПЕК+. Однако коллектив не пострадает и будет сохранён. Сотрудников привлекут к работам по обслуживанию технологического оборудования, проведению ремонтов, мониторингу состояния объектов нефтегазодобычи.

В период ограничения добычи компания планирует изменить маршрут транспортировки нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэнерго РФ ожидает в 2020 году снижения показателей по производству нефти, газа, угля и выработки электроэнергии.