22 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Подробности дела треста, основанного в 1945 году, который был обанкрочен в 2016 году.

Анастасия Степанова, , 06:36 — REGNUM Уголовное дело о пропаже почти 3 млрд рублей, которые фигурировали как часть кредита, привело в банк «Объединённый капитал» правоохранительные органы — бойцов СОБРа, сотрудников УФСБ и следователей. ИА REGNUM попыталось разобраться, с чем связан обыск.

Виктор Дубрей. Бочки с деньгами.1897

Что произошло в банке Санкт-Петербурга?

21 июля 2020 года банк «Объединённый капитал» в Санкт-Петербурге навестили представители правоохранительных органов. Поводом к визиту силовиков послужило возбуждённое несколько лет назад уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в результате которого пропало почти 3 млрд рублей из кредита на сумму 4,6 млрд рублей, выданного банком «Россия» в 2014—2015 годы обанкроченной через год после этого компании «Мостостроительный трест №6».

Банк, где в рамках дела проходили обыски, по мнению следствия, могли использовать для легализации похищенных средств. На сегодня по делу идёт розыск и изъятие вещественных доказательств.

В 2014 году из состава владельцев банка окончательно вышел миллиардер Игорь Минаков (после сделки продажи основного пакета в 2011 году сохранивший около 15%).

Минаков умер в декабре 2018 года в возрасте 58 лет. До этого бизнесмен попал в медиаповестку как жертва несостоявшегося заказного убийства и фигурант скандала, связанного с разорением крупного строительного треста, оставившегося после себя «замороженные» проекты на несколько миллиардов рублей — АО «Мостостроительный трест №6». В тресте Минаков имел пакет акций и входил в состав совета директоров.

Ещё один руководитель и член совета директоров проблемного треста — Валерий Жоров. Он же совместно с Минаковым ранее имел долю в 16% в банке, куда вчера нагрянули с обыском. Более того, одно время Жоров был председателем совета директоров, когда в него входила и нынешний председатель правления Вера Марихина.

Дело «Мостотреста»: фигуранты

Валерий Жоров, к которому есть вопросы у следствия, совместно с Минаковым имел общий бизнес по производству безалкогольных напитков. Вместе с Фёдором Окаминовым они были учредителями ЗАО «Айленд вотер компани», просуществовавшей с 2009 по ноябрь 2016 года. ООО с идентичным названием с тем же составом владельцев проработало с 2011 по 2014 год. В обеих компаниях директором был Александр Окаминов, который руководит ООО «Айленд» (производство напитков). Владельцы последнего — Федор Окаминов и Юлия Валерьевна Жорова.

По имеющимся данным, непосредственно Валерий Жоров на сегодня работает как индивидуальный предприниматель и других активов не имеет, являясь также директором ООО «Гидротекст» Антона Ташлыкова. Фирма занимается венчурными инвестициями.

Между тем активы Юлии Валерьевны достаточно обширны. Она с 2017—2018 годов, то есть уже после банкротства треста, получила доли как минимум в пяти действующих компаниях Санкт-Петербурга. Среди совладельцев также фигурирует и Анна Персиянова. Фирмы работают в ресторанном бизнесе, в сфере аренды недвижимости.

Банкротство «Мостотреста»

АО «Мостостроительный трест №6» основан в 1945 году и акционирован в 1993 году. За годы работы он возвёл более 5 тыс. мостов и путепроводов в разных регионах России. Филиалы компании работали в Архангельске, Санкт-Петербурге, Пскове, Калининграде, Петрозаводске, Вологде, Великом Новгороде, были также представительства в Москве и Краснодарском крае.

Доля Валерия Жорова в тресте до ноября 2014 года составляла 33,8%, позднее он вышел из состава собственников. По последним открытым данным, на 2015 год долю в 40,8% имел Дмитрий Тюрин, а 25% принадлежало ООО «Мост».

К моменту банкротства трест был одним из крупнейших подрядчиков Санкт-Петербурга. Портфель заказов компании оценивался в 10 млрд рублей.

Конкурсное производство в отношении общества было открыто в марте 2016 года. С этого момента продолжается её банкротство. Конкурсным управляющим утвержден Дмитрий Филатов.

В 2019 году суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество, за исключением денежных средств, находящихся на счетах физлиц, в пределах 2 633 215 103 рублей 85 копеек, принадлежащее восьми бывшим топ-менеджерам треста, включая Валерия Жорова. Меры были приняты как обеспечительные до рассмотрения решения о привлечении фигурантов к субсидиарной ответственности.

20 августа 2020 года арбитраж Московской области рассмотрит заявление о привлечении к ответственности 17 бывших членов совета директоров треста и экс-директоров. В списке числятся как Валерий Жоров, так и умерший два года назад Игорь Минаков.

Банк «Россия», чей кредит лежит в основе уголовного дела, обязали ещё к 20 июля предоставить в суд документы — кредитные договоры за 2014 год, по займам, выданным тресту, а также внутренние нормативные документы банка по вопросам кредитной политики и многое другое. У следователя ОВД 2 отдела следственной части по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Левандовского суд ещё в апреле 2020 года запросил пакет документов, который поможет принять решение по разделению долгов треста между экс-руководителями и владельцами.