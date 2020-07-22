Токио, , 04:56 — REGNUM В Японии цена на золото 22 июля вновь обновила прежний исторический рекорд, установленный 8 июля, — цена грамма золота в розничной продаже достигла $65,5. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

По данным агентства, компания «Танака кикиндзоку», определяющая в стране котировки на золото, продаёт драгоценный металл за 7 001 иену ($65,5) за грамм, что на 31 иену дороже, чем он стоил 8 июня, когда был установлен предыдущий рекорд стоимости драгоценного металла.

Kyodo традиционно отмечает, что спрос на золото, как один из самых надёжных активов на рынке, традиционно растёт в обстановке нестабильности и неопределённости на финансовых рынках и в экономике. Волнений покупателям также добавляет ожидание второй волны заражений новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии цена на золото 8 июля вновь обновила рекорд — цена грамма золота в розничной продаже достигла почти $65. Отмечается, что компания «Танака кикиндзоку» продаёт драгоценный металл на 110 иен дороже, чем он стоил в дату предыдущего рекорда стоимости — 30 июня.

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