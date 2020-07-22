Москва, , 03:26 — REGNUM Министерство обороны России объявило тендер на поставку наплавного унифицированного железнодорожного моста-ленты МЛЖ-ВФ-ВТ. Начальная цена лота превышает 2,3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Закрытый аукцион пройдёт 10 августа 2020 года. Начальная цена лота — 2 381 664 206,19 рубля. Закупка проводится за счёт федерального бюджета. Поставить продукцию победитель должен будет до 10 ноября 2023 года.

Иные подробности тендера не сообщаются.

Из открытых источников известно, что приобретаемый мост предназначен для устройства паромных переправ и наводки железнодорожных наплавных мостов через широкие водные объекты. Мост-лента может использоваться многократно.

Ещё один крупный тендер министерства касается обучения военнослужащих высотному десантированию с высот более 4 тыс. метров над уровнем моря с использованием парашютных систем спецназначения.

За данную услугу ведомство готово заплатить более 59 млн рублей. Итоги этого закрытого конкурса подведут 27 августа.