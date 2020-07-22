Москва, , 02:58 — REGNUM Сбербанк 21 июля закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» и стал единоличным владельцем популярного сервиса «Яндекс.Деньги». Это следует из информации, опубликованной на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Доля «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах» в размере 25% теперь принадлежит ООО «Цифровые активы», являющемуся дочерней структурой Сбербанка. Непосредственно Сбербанку принадлежит 75% «Яндекс.Денег». Таким образом, в результате закрытия сделки с «Яндексом» Сбербанк стал единственным владельцем популярного финансового сервиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня российская интернет-компания «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк объявили о прекращении партнерства по проектам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».

Было объявлено, что «Яндекс» выкупит долю Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей (став его единоличным владельцем) и продаст Сбербанку долю в «Яндекс.Деньгах» в размере 25% плюс 1 рубль предварительно за 2,4 млрд рублей.

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