Тегеран, , 08:25 — REGNUM 21 июля член совета директоров иранской Торгово-промышленной палаты, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства заявил, что Иран намерен открыть коммерческий офис в Китае с целью сосредоточения внимания на сотрудничестве крупных правительственных компаний. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Голам-Хосейн Джамили заявил на встрече с представителями крупных компаний, что Иран должен открыть офис, основываясь на обязанностях комитета экономики сопротивления и требованиях министерства иностранных дел, а также рекомендациях организации содействия торговле.

Джамили отметил, что условия изменились, и иранские компании находятся под большим давлением при выходе на международные рынки, что требует принятия соответствующих мер.

Он подчеркнул: «Иран после мобилизации всех средств и оборудования создаст мощный центр в Китае, чтобы лучше отражать экономическую и торговую деятельность, при этом открытие торговых офисов Ирана будет достигнуто гораздо легче, если крупные компании будут координировать этот план».