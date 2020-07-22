Тегеран, , 09:09 — REGNUM 21 июля глава совместной ирано-иракской торговой палаты заявил, что обе страны рассмотрят пути повышения объема товарооборота до 20 миллиардов долларов в год в ходе визита в Тегеран премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Визит аль-Кадими в Тегеран рассматривается как эффективный шаг в развитии и укреплении экономического сотрудничества», — заявил агентству IRNA Яхья Аль-Эш-Шак. «Экономические вопросы занимают центральное место в двусторонних переговорах», — отметил чиновник.

Он также сообщил, что в ходе переговоров будет обсуждаться реализация взаимных договоренностей, устранение препятствий на пути экономического сотрудничества и выплата иракским правительством задолженности в размере трёх миллиардов.

Ссылаясь на международную блокаду вследствие пандемии коронавирусной инфекции, которая создала серьезные проблемы для мировой торговли с декабря 2019 года, чиновник выразил надежду, что визит премьер-министра Ирака в Иран приведет к ускорению открытия пограничных таможенных пунктов для укрепления международной торговли.