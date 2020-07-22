Тегеран, , 08:42 — REGNUM 21 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что политика его администрации заключается в поддержке экспорта с целью содействия укреплению отечественного производства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании по устранению барьеров на пути экспорта и облегчению его реализации, он подчеркнул необходимость увеличения экспорта иранских товаров в соседние государства. Президент подчеркнул необходимость возвращения экспортных валют в финансовый цикл страны.

Говоря об опасности экспорта монопродуктов для экономики страны, Рухани подчеркнул, что усилия по диверсификации экспортных продуктов являются ценными мерами по оживлению национальной экономики, способствующими процветанию иранского народа.

«В последние месяцы пограничные обмены, экспорт и импорт с соседними странами были затруднены из-за блокировки вследствие вспышки коронавирусной инфекции. К счастью, возобновилось открытие границ в соответствии с протоколами здравоохранения, возобновились пограничные обмены с соседями, и мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы увеличить экспорт», — сказал он.