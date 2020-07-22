Москва, , 00:51 — REGNUM Объём вкладов российских граждан в иностранной валюте в июне 2020 года вырос на $593 млн — второй месяц подряд после спада в начале года, следует из данных Центрального банка России.

Рост показателя в июне составил 0,67%, по состоянию на 1 июля объём валютных вкладов в российских банках достиг $89,6 млрд.

По словам аналитика «Фабрики инвестиционных идей» БКС Егора Дахтлера, такая динамика связана с тем, что жители России начали возвращать в банки изъятые в период «вирусной нестабильности» валютные накопления.

«В числе причин — опасения населения в отношении дальнейшего ослабления курса рубля», — цитирует РИА Новости эксперта.

Другие эксперты отметили, что увеличение объёма валютных вкладов связано с колебаниями курсов валют, а также отсутствием отправиться в путешествие за границу. В этих случаях граждане предпочитают накапливать сбережения в валюте.

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