Пекин, , 23:38 — REGNUM В результате эпидемии коронавируса в южнокитайской провинции Гуандун, одной из ведущих в стране по уровню развития, в первой половине 2020 года более, чем на 7% сократился объем внешнеторговых операций. Об этом 21 июля сообщает Синьхуа со ссылкой на провинциальное отделение таможенной службы.

Общий объем экспортно-импортных операций в Гуандуне за указанный период сократился до 3,06 трлн юаней (около 438 млрд долларов). Вместе с тем, по сравнению с началом года, в конце полугодия зафиксировано существенное замедление темпов падения, что говорит о начавшемся восстановлении экономики региона. Так, во втором квартале прирост внешнеторгового оборота по сравнению с первым кварталом составил 23%.

Одновременно провинциальная статистика отмечает, что на фоне общего падения почти на 7% выросли объемы торговли Гуандуна со странами-участницами объединения АСЕАН. В абсолютных цифрах он в годовом выражении превысил отметку в 470 млрд юаней.