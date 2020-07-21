Бразилиа, , 23:12 — REGNUM Как сообщает 21 июля Синьхуа со ссылкой на источники в новом банке развития (НБР) БРИКС, это кредитное учреждение предоставит Бразилии кредит в 1 млрд долларов для преодоления сильно затронувших эту латиноамериканскую страну последствий эпидемии коронавирусной инфекции.

Сообщается, что средства, которые поступят по кредиту, будут направлены на реализацию чрезвычайной программы правительственной помощи миллионам людей с низким уровнем доходов. В специальном заявлении НБР говорится, что финансирование со стороны банка является важным инструментом, который позволит осуществить инвестиции в приоритетные проекты, что позволит ускорить посткризисное восстановление бразильской экономики.

Напомним, что НБР БРИКС был создан странами объединения в целях мобилизации ресурсов для инфраструктурных проектов внутри «пятерки», а также в других развивающихся странах и странах с формирующейся экономикой.