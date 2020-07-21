Москва, , 19:53 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о налоговом манёвре в сфере IT, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Предусмотрено снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций и совокупного тарифа страховых взносов для IT-компаний. Условием для получения налоговых преференций будет доля выручки от реализации услуг в совокупной выручке от организации — 90%, отметил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Одновременно предусматривается порядок освобождения отрасли от НДС.

В ходе дискуссии в Госдуме обратили внимание на выпадающие доходы регионов в связи с принятием норм.

«В подавляющим случае организации IT-индустрии зарегистрированы и осуществляет свою деятельность в регионах-донорах, в связи с этим выпадающие доходы субъектов РФ, которые действительно образуются, в данном случае компенсировать не предполагается», — отметил Сазанов на опасения депутатов от КПРФ.

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