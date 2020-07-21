Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), фактически заблокировавшее ICO Telegram Павла Дурова, было неверным, считает комиссар SEC Хестер Пирс. Об этом он заявил на Blockchain Week в Сингапуре в режиме видеоконференции.

Пирс заявил, что высказывает собственное мнение, а не официальную позицию комиссии в целом. Пирс вообще известен как «адвокат» цифровых активов.

«Как вы услышите сегодня, мне не всегда удается убедить коллег присоединиться к моему мнению. Другими словами, иногда я остаюсь в меньшинстве», — отметил Пирс.

Соглашение об урегулировании с Telegram Пирс назвал «печальной кульминацией расследования», которое лично он не поддерживал с самого начала.

Напомним, что SEC придралась к тому, что Telegram в рамках процедуры ICO с целью привлечь капиталы, не зарегистрировала фактическую продажу 2,9 млрд токенов под названием Gram. Это было расценено как нарушение закона о ценных бумагах США.

Потерпев поражение в суде, включая апелляционную инстанцию, Telegram в маеобъявила о закрытииплатформы TON. В конце июня были объявлены основные параметры соглашения об урегулировании претензий SEC, согласно которому ответчики согласились выплатить штраф в размере $18,5 млн и вернуть инвесторам $1,224 млрд. Попытка развернуть новую криптовалюту фактически провалилась.