Москва, , 19:38 — REGNUM Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов дал поручение Министерству транспорта России по созданию механизма взаимодействия государства и инвесторов. Об этом 21 июля сообщили в секретариате Белоусова.

В информации указано, что новый механизм должен создать стимулы и предпосылки для реализации инвестиционных проектов в портовой отрасли.

«Белоусов поддержал ряд предложений Минтранса и поручил ведомству законодательно доработать механизм взаимодействия государства с инвесторами, создающий необходимые предпосылки и стимулы для своевременной реализации инвестпроектов в портовой отрасли», — цитирует сообщение ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал идею создания в Саратове скоростной трамвайной линии. Соответствующая информация появилась в аккаунте сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина в социальных сетях.

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