Санкт-Петербург, , 18:43 — REGNUM Если застройщиков обяжут рассчитывать срок службы зданий и сообщать его потребителям, это приведет к использованию более качественных, а значит, более дорогостоящих строительных материалов и повлияет на цену квадратного метра, считает руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Ленинградской области, генеральный директор Группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов.

Отметим, что Союз потребителей России обратился в Минстрой с предложением разработать новый стандарт для строительной отрасли, по которому будет утвержден метод оценки сроков службы жилых домов. Застройщики будут обязаны высчитывать «срок годности» жилых домов и сообщать его покупателям. Предполагается, что данная мера заставит девелоперов повысить качество жилья экономкласса, сроки эксплуатации которого постоянно сокращаются.

«С учетом снижающихся реальных доходов населения это может повлиять на спрос и на объемы выводимого на рынок жилья, — отметил Дмитрий Панов. — С другой стороны, потребители должны знать, сколько может прослужить конкретный жилой дом, прежде чем он станет аварийным. В этой связи целесообразно предусмотреть данный параметр в качестве справочного в составе разрешительной документации».

По мнению гендиректора «БазэлЦемент-Пикалево» Максима Волкова, реализация данной инициативы укрепит позиции добросовестных застройщиков и положительно повлияет на рынок жилой недвижимости. Он полагает, что требование установить стандарт «срока годности» дома осложнит жизнь неблагонадежным застройщикам и принесет больше плюсов, чем минусов для отрасли. Кроме того, это будет стимулом для использования более качественных строительных материалов.