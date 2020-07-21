Ижевск, , 18:41 — REGNUM В Удмуртии объединят методом слияния Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья с аналогичным учреждением — Глазовским реабилитационным центром для детей с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий документ опубликован на портале правительства республики.

В документе говорится, что функции и полномочия учредителя нового автономного учреждения возложены на Республиканский центр реабилитации. Он же будет являться правопреемником Глазовского центра для детей и подростков.

Все мероприятия для проведения процедуры слияния должны быть осуществлены в течение шести месяцев министерством социальной политики и труда республики.

Отмечается, что слияние произойдет «в целях повышения эффективности деятельности организаций социального обслуживания».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года стало известно о слиянии станции скорой медицинской помощи минздрава республики с ГКУ «Республикаснкий медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». Финансирование станции скорой помощи будет осуществляться из средств ФОМС (Фонда обязательного медицинского страхования), бюджета Удмуртии, лимитов, доведённых до министерства здравоохранения, а также за счёт средств учреждения, полученных от приносящей доход деятельности.

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