Москва, , 18:18 — REGNUM Рост инвестиций в России не возможен без изменения экономической политики. Об этом 21 июля заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Помимо этого, необходимо произвести качественные изменения в судебной системе, а также смягчение административного и уголовного давления на бизнес. Рост доходов населения невозможен без развития новых производств, появления новых рабочих мест, полагает Титов.

По мнению уполномоченного, России нужна качественно иная экономика «частной инициативы миллионов людей» вместо превалирующей сегодня системы ручного управления десятком госкомпаний. Кроме того, необходимо, чтобы экономика была перенастроена в интересах несырьевых производителей.

«А пока что вызывает наибольшее беспокойство «дежурная» забота о малом и среднем бизнесе. Масштабная задача увеличения количества занятых в нем до 25 млн. человек отодвигается на шесть лет. А почему бы не задуматься, как достичь цели в прежний срок? Почему не изменить радикально подход к малому частному бизнесу прямо сейчас?» — задаётся вопросом Титов.

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