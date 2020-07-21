Москва, , 18:08 — REGNUM Решение о выпуске единых «коронабондов» показало глубину экономического упадка Евросоюза. Об этом 21 июля заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«Теперь для финансирования всего этого весёлого цирка демократического — общие облигации. Но что такое общая облигация? Вот есть семья, есть малолетние дети, есть папа и мама. Кто несёт финансовую ответственность за это? Папа с мамой. Это значит Германия, Франция и так далее, но никак не Венгрия и не Эстония», — заявил Стариков.

«Великобритания вышла из всего этого, чтобы не нести никакой ответственности — это теперь общая облигация ЕС, куда Великобритания не входит. Потому перспективы Евросоюза весьма печальные», — указал он.

21 июля завершился саммит Евросоюза, на котором обсуждался план его восстановления после эпидемии коронавируса и семилетний бюджет на 2021−2027 годы.

Переговоры продолжались почти 90 часов, по итогам которых главы государств не без труда достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021−2027 годы объёмом в 1 трлн 74,3 млрд евро и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объёмом 750 млрд евро.

Эти вдвое превышает бюджет Евросоюза 2014−2020 годов, который составлял 960 млрд евро.