Москва, , 18:01 — REGNUM Саммит Евросоюза впервые наглядно показал, что именно подвигло Великобританию на выход из состава этого объединения. Об этом 21 июля заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«Перед нами истинные причины того, почему Англия поспешила покинуть этот союз. У Евросоюза проблемы не потому что Великобритания вышла из него, а Великобритания вышла из него, потому что знала, что будут проблемы», — заявил Стариков.

«И одна из этих наглядных вещей произошла на этом самом саммите — были впервые выпущены, было принято решение об этом: о долговых обязательствах ЕС. Раньше долговые обязательства были у каждого государства в отдельности. Поэтому там Греция практически была банкротом, а Германия замечательно смотрелась», — подчеркнул он.

По его словам, в Brexit проявился накопленный веками политический опыт британской элиты.

«Лучшие игроки на политической карте мира, англичане, попытались от этого дистанцироваться», — подчеркнул он.

21 июля завершился саммит Евросоюза, на котором обсуждался план его восстановления после эпидемии коронавируса и семилетний бюджет на 2021−2027 годы.

Переговоры продолжались почти 90 часов, по итогам которых главы государств не без труда достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021−2027 годы объёмом в 1 трлн 74,3 млрд евро и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объёмом 750 млрд евро.

Эти вдвое превышает бюджет Евросоюза 2014−2020 годов, который составлял 960 млрд евро.