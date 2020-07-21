Москва, , 17:57 — REGNUM За растянувшимся на целых четыре дня саммитом Евросоюза скрываются признаки глубокого раскола между политическими элитами европейских стран, не сводимые к вопросу распределения финансовых средств как таковому. Об этом 21 июля заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«Четыре дня делили деньги. Давайте представим заседание совета директоров огромной корпорации или собрание большой семьи. Мы можем себе представить, что если всё идёт хорошо, замечательно, много средств, всё успешно, всё развивается — чтобы четыре дня совет директоров или большая семья на семейном совете делила деньги четыре дня? И говорила об отсутствии демократии в одной из ячеек этой семьи? Что в бухгалтерии мало демократии? Конечно, нет», — заявил Стариков.

«Договорились бы за несколько часов распределять те деньги, которые у них как у дурака фантик. Нам кажется, что они рисуют деньги из воздуха — так это и есть. Но за этим идут колоссальные проблемы, о которых они сами знают лучше нас», — указал он.

21 июля завершился саммит Евросоюза, на котором обсуждался план его восстановления после эпидемии коронавируса и семилетний бюджет на 2021−2027 годы.

Переговоры продолжались почти 90 часов, по итогам которых главы государств не без труда достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021−2027 годы объёмом в 1 трлн 74,3 млрд евро и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объёмом 750 млрд евро.

Эти вдвое превышает бюджет Евросоюза 2014−2020 годов, который составлял 960 млрд евро.