Тулун, Иркутская область, 21 июля 2020, 17:55 — REGNUM В Тулуне во вторник, 21 июля торжественно вручили ключи от новых 66 квартир семьям, пострадавшим от наводнения в прошлом году. На данный момент в микрорайоне Угольщиков завершено строительство трех двухэтажных домов на 66 квартир. До конца 2020 года шесть восьмиэтажных домов на 496 квартир будут сданы. А в микрорайоне «Березовая роща» уже к осени будут заселены 155 домов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля на стройку приезжал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, который отметил высокий темп и хорошее качество сделанной работы.
Временно исполняющий обязанности губернатора иркутской области Игорь Кобзев отметил, что работы в Тулуне шли и во время режима самоизоляции, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Строителям было выдано специальное разрешение. По нему все работники из других регионов проходят двухнедельную обсервацию, на площадках и в местах проживания специалистов соблюдаются все необходимые меры безопасности.
В микрорайонах строят инженерные коммуникации, прокладывают дороги, запланировано благоустройство. В микрорайоне Восточный города Нижнеудинска идет подготовка к строительству 6 многоквартирных домов (в том числе 4 для расселения аварийного жилья, 1 для расселения граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, 1 для сотрудников медицинских учреждений), а также 10 индивидуальных жилых домов, которые будут введены в эксплуатацию в 2021 году.
Также до конца 2020 года планируют завершить капитальные ремонты всех пострадавших объектов социально-культурного назначения. Уже отремонтированы 32 объекта, в том числе 6 в городе Тулун. До конца года отремонтируют еще 56 социальных объектов. Еще 11 объектов социальной сферы начнут строить за счет регионального и федерального бюджетов в этом году.
В этом году окончательно восстановят 8 мостовых переходов, в том числе 1 мостовой переход через реку Азейка в городе Тулуне. К 1 сентября завершится ремонт автомобильных дорог местного значения в 10 муниципальных образованиях, в том числе 28 км автомобильных дорог местного значения в городе Тулуне.
Читайте также: Эксперт: Игорь Кобзев лично занимается всеми проблемами в регионе