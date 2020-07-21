Тулун, Иркутская область, , 17:55 — REGNUM В Тулуне во вторник, 21 июля торжественно вручили ключи от новых 66 квартир семьям, пострадавшим от наводнения в прошлом году. На данный момент в микрорайоне Угольщиков завершено строительство трех двухэтажных домов на 66 квартир. До конца 2020 года шесть восьмиэтажных домов на 496 квартир будут сданы. А в микрорайоне «Березовая роща» уже к осени будут заселены 155 домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля на стройку приезжал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, который отметил высокий темп и хорошее качество сделанной работы.

«Объекты, которые при прошлом моём посещении в марте не строились, сегодня возводятся полным ходом. Работа организована неплохо, но её ещё очень много. Проблема одна — сжатые сроки. Здесь короткое лето, поэтому организационная работа должна вестись в круглосуточном режиме. Ряд объектов связаны между собой: нужно чтобы и дорогу вовремя отремонтировали, и подвели инженерные сети. Очень важно сделать хорошее благоустройство, чтобы люди почувствовали, что стало в городе лучше», — сказал Марат Хуснуллин.

Временно исполняющий обязанности губернатора иркутской области Игорь Кобзев отметил, что работы в Тулуне шли и во время режима самоизоляции, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Строителям было выдано специальное разрешение. По нему все работники из других регионов проходят двухнедельную обсервацию, на площадках и в местах проживания специалистов соблюдаются все необходимые меры безопасности.

«Нам нужно усиливать работу, и мы это делаем. Мы будем наращивать темпы строительства, подведения сетей и благоустройства. Марат Хуснуллин указал на места, где мы, к сожалению, пока не дорабатываем. Это придомовые территории, общественные пространства, дорожное полотно. Здесь нужно усилить работу, привести дороги в порядок, сделать разметку, установить остановочные павильоны. Микрорайон должен рассматриваться как единый объект. «С подрядными организациями, которые будут саботировать работу, мы будем разбираться отдельно, подключая правоохранительный блок», — рассказал Игорь Кобзев.

В микрорайонах строят инженерные коммуникации, прокладывают дороги, запланировано благоустройство. В микрорайоне Восточный города Нижнеудинска идет подготовка к строительству 6 многоквартирных домов (в том числе 4 для расселения аварийного жилья, 1 для расселения граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации, 1 для сотрудников медицинских учреждений), а также 10 индивидуальных жилых домов, которые будут введены в эксплуатацию в 2021 году.

Также до конца 2020 года планируют завершить капитальные ремонты всех пострадавших объектов социально-культурного назначения. Уже отремонтированы 32 объекта, в том числе 6 в городе Тулун. До конца года отремонтируют еще 56 социальных объектов. Еще 11 объектов социальной сферы начнут строить за счет регионального и федерального бюджетов в этом году.

В этом году окончательно восстановят 8 мостовых переходов, в том числе 1 мостовой переход через реку Азейка в городе Тулуне. К 1 сентября завершится ремонт автомобильных дорог местного значения в 10 муниципальных образованиях, в том числе 28 км автомобильных дорог местного значения в городе Тулуне.

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