Ижевск, , 17:52 — REGNUM Удмуртия получит субсидию из резервного фонда правительства РФ в рамках реализации мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего в республику поступит 260 млн рублей, которые будут направлены на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и школ.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Приволжском федеральном округе на аналогичные цели средства получат ещё пять регионов — Татария, Марий Эл, Пермский край, Нижегородская и Самарская области.

Всего регионам округа направят 2,348 млрд рублей.

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