Москва, , 17:49 — REGNUM На завершившемся саммите Евросоюза неоднократно звучали обвинения в недостатке демократии в таких странах, как Польша и Венгрия — а это верный признак того, что в Евросоюзе начинают возрастать центробежные силы. Об этом 21 июля заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«Когда звучат разговоры, что где-то не хватает демократии, эту фразу надо разделить на две части: значит, во-первых, там не хватает денег, чтобы закрывать глаза на то, что где-то не хватает демократии. А значит, во-вторых, кто-то имеет наглость не подчиняться», — заявил Стариков.

«Вот сейчас восточноевропейские государства, некоторые из них, имеют наглость вести свою политику. Отказываются принимать мигрантов, как-то лучше беседуют с Россией, делают какие-то другие заявления. Это не нравится евробюрократам», — указал он.

21 июля завершился саммит Евросоюза, на котором обсуждался план его восстановления после эпидемии коронавируса и семилетний бюджет на 2021−2027 годы.

Переговоры продолжались почти 90 часов, по итогам которых главы государств не без труда достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021−2027 годы объёмом в 1 трлн 74,3 млрд евро и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объёмом 750 млрд евро.

В ходе саммита болгарский премьер-министр Бойко Борисов обвинил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в желании стать «европейским полицейским», а глава правительства Польши Матеуш Моравецкий назвал Рютте и его сторонников «скрягами». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, был раздражён попыткой европейских коллег увязать выделение помощи с соблюдением демократических принципов, с чем, по мнению Брюсселя, у Венгрии и Польши большие проблемы.