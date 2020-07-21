Калуга, , 18:50 — REGNUM 21 июля подписано соглашение о двухстороннем сотрудничестве Калужской и Свердловской областей в экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Документ подписали руководители регионов Владислав Шапша и Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Документ подразумевает создание благоприятных условий для дальнейшего укрепления связей двух регионов. В свете инициатив президента России Владимира Путина о расширении прямых межрегиональных маршрутов с 2019 года налажено авиасообщение между Калугой и Екатеринбургом, что позволило начать реализацию программы культурно-познавательных поездок для школьников в города России. Был разработан экскурсионный тур «Путешествие на Урал» и осенью 2019 года 40 калужских учащихся посетили столицу Свердловской области.

Двусторонние межрегиональные связи между Калугой и Екатеринбургом активно развиваются с 1996 года. Тогда был заключен первый договор о сотрудничестве. Ежегодно калужане принимают участие в международных промышленных выставках «ИННОПРОМ» и Российско-Китайском ЭКСПО, которые проводятся в Екатеринбурге. Туристский потенциал Калужской области был представлен на международном туристическом форуме «Большой Урал-2019».

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