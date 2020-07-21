Москва, , 17:37 — REGNUM Политика увеличения ликвидности в банковской системе Евросоюза приводит к расширению активности на фондовых рынках, которая, однако, не приводит к возобновлению роста в реальном секторе экономики. Об этом 21 июля заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Во-первых, фондовые рынки рано или поздно обваливаются с громким треском. А во-вторых, это только так кажется, что всё так хорошо. Если вы поговорите с предпринимателями немецкими — с малым и средним бизнесом, а я этим занимаюсь регулярно — я могу сказать, что значительная часть этих самых предпринимателей понимают, что капитал не воспроизводится де-факто», — заявил Хазин.

«В номинале Евростат что-то там рисует. А по жизни — не воспроизводит. В этой ситуации им совершенно не нравится та политика, которую проводит и Евросоюз в целом, и руководство Германии в частности. Потому что они получают, что в интервале 10 лет даже без углубления кризиса, просто если всё останется как есть, значительная часть малого и среднего бизнеса в Германии умрёт. Прибыль получить невозможно, спроса нет», — пояснил он.