Москва, , 17:28 — REGNUM Если президент США Дональд Трамп переизберётся на новый срок, то он начнёт воплощать в жизнь политику по экономическому сдерживанию Германии. Об этом 21 июля заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужно учесть ещё одно обстоятельство, что Трамп уже анонсировал, что будет требовать от Германии, главного экспортёра в Евросоюзе, чтобы она уменьшила свой профицит внешнеторгового баланса, который у неё с Соединёнными штатами Америки — 150 млрд долларов в год», — заявил Хазин.

«Если речь идёт о семи годах, то это как раз получается 1 трлн. То есть, другими словами, Германия, на самом деле, должна за эти же семь лет… может существенно недополучить тех денег, которые она получает сегодня», — указал он.

21 июля завершился саммит Евросоюза, на котором обсуждался план его восстановления после эпидемии коронавируса и семилетний бюджет на 2021−2027 годы.

Переговоры продолжались почти 90 часов, по итогам которых главы государств не без труда достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021−2027 годы объёмом в 1 трлн 74,3 млрд евро и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объёмом 750 млрд евро.

Это вдвое превышает бюджет Евросоюза 2014−2020 годов, который составлял 960 млрд евро.