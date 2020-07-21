Москва, , 17:23 — REGNUM Саммит Евросоюза показал неспособность европейских элит выйти из затяжного периода низкого экономического роста. Об этом 21 июля заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Речь заходит вот о чём: они могут ещё поделить те деньги, которые есть. Но уже найти то количество денег, которое нужно, чтобы хотя бы выйти из кризиса, я уж не говорю про дальнейшее развитие, они уже не могут», — заявил Хазин.

«Да, они деньги печатают, но печатание денег вызывает разного рода другие негативные экономические процессы. То есть в реальности ситуация ухудшается, ухудшается и ухудшается», — указал он.

Он пояснил, что несмотря на номинальный рост капиталов, реальная доходность бизнесов из-за недостаточного спроса в европейской экономике очень низкая, что и приводит к экономической стагнации.

21 июля завершился саммит Евросоюза, на котором обсуждался план его восстановления после эпидемии коронавируса и семилетний бюджет на 2021−2027 годы.

Переговоры продолжались почти 90 часов, по итогам которых главы государств не без труда достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021−2027 годы объёмом в 1 трлн 74,3 млрд евро и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объёмом 750 млрд евро.

Эти вдвое превышает бюджет Евросоюза 2014−2020 годов, который составлял 960 млрд евро.