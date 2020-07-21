Москва, , 17:15 — REGNUM Несмотря на долгие и сложные переговоры, на саммите Евросоюза представителям государств союза так и не удалось достичь никаких прорывных решений. Об этом 21 июля заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».

«Для счастливой жизни этого не хватит точно. Здесь же проблема в чём? В чём потенциальная историчность этого саммита? Теоретически должны были принять новую модель выхода из кризиса. И, собственно, эти деньги, которые выделяются, должны были в том числе пойти на компенсацию кризисных процессов и на выход из кризиса», — заявил Хазин.

«И, в общем, ничего не вышло. Были грандиозные скандалы между участниками: топали ногами, стучали кулаками по столу, но ничего не вышло. По этой причине можно смело сказать, что всех этих денег, которые выделены сегодня, уже через полгода или через год будет недостаточно. Потому что кризис будет развиваться», — подчеркнул он.

21 июля завершился саммит Евросоюза, на котором обсуждался план его восстановления после эпидемии коронавируса и семилетний бюджет на 2021−2027 годы.

Переговоры продолжались почти 90 часов, по итогам которых главы государств не без труда достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021−2027 годы объёмом в 1 трлн 74,3 млрд евро и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объёмом 750 млрд евро.

Это вдвое превышает бюджет Евросоюза 2014−2020 годов, который составлял 960 млрд евро.