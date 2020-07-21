Москва, , 16:49 — REGNUM Саммит Евросоюза показал, что Брюссель и Берлин не собираются менять финансовую архитектуру этого политического объединения. Об этом 21 июля заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«В ходе дискуссии количество субсидий, то есть бесплатного выделения денег, которое не надо отдавать, снизилось. А количество кредитов, то есть денег, которые надо отдавать, да ещё и с процентами, увеличилось. Несмотря на какие-то красивые слова, желание закабалять страны, вгонять в долговую яму всё-таки сохраняется. Верным курсом идут европейские товарищи», — заявил Стариков.

«Очень интересный факт: выделено в бюджете ЕС, который на семь лет принят в размере 1,8 трлн долларов, то есть в два раза больше, чем раньше — в нём предусмотрено 5 млрд евро в качестве компенсации для тех, кто пострадал от Brexit. Таким образом, выход Великобритании из Евросоюза приравнивается к стихийному бедствию. Фактически — к коронавирусу. То есть сумма пострадавшим не от Великобритании, а от её выхода из ЕС», — продолжил он.

21 июля завершился саммит Евросоюза, на котором обсуждался план его восстановления после эпидемии коронавируса и семилетний бюджет на 2021−2027 годы.

Переговоры продолжались почти 90 часов, по итогам которых главы государств не без труда достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021−2027 годы объёмом в 1 трлн 74,3 млрд евро и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объёмом 750 млрд евро, которые будут выданы под низкий процент.

Таким образом, масштабы выделенных средств вдвое превышает бюджет Евросоюза 2014−2020 годов, который составлял 960 млрд евро.