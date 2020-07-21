Москва, , 16:45 — REGNUM Достижение компромисса странами-участниками Евросоюза по итогам четырёхдневного саммита наглядно показывает масштаб упадка этого политического образования. Об этом 21 июля заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«Никакого историзма нет — желаемое выдают за действительное. Иногда некоторые политики грешат тем, что говорят пышные фразы, чтобы хоть как-то оправдать своё существование», — заявил Стариков.

«Вот пять суток, четверо с половиной делили деньги европейские политики. Наконец-то поделили. Ну, наверное, историческим является тот факт, что бюджет всё-таки удалось как-то согласовать. Хотя я не представляю ситуацию, чтобы ведущие лидеры стран Европы собрались, а бюджет так принять и не смогли. Это был бы фактически конец Евросоюза. Историческое событие — это то, что Евросоюз продолжает существовать. Но радости от этого, мне кажется, очень мало», — указал он.

21 июля завершился саммит Евросоюза, на котором обсуждался план его восстановления после эпидемии коронавируса и семилетний бюджет на 2021−2027 годы.

Переговоры продолжались почти 90 часов, по итогам которых главы государств не без труда достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021−2027 годы объёмом в 1 трлн 74,3 млрд евро и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объёмом 750 млрд евро.

Эти вдвое превышает бюджет Евросоюза 2014−2020 годов, который составлял 960 млрд евро.