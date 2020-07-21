Екатеринбург, , 16:26 — REGNUM На заседании Законодательного Собрания Свердловской области приняты изменения в областные законы «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» и «Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков». Изменения были разработаны областным министерством экономики и территориального развития по поручению губернатора Евгения Куйвашева и направлены на поддержку малого и среднего бизнеса региона в непростых экономических условиях.

«Я безусловно, чувствую поддержку депутатов и их активное участие в решении поставленных перед Свердловской областью задач. Я напомню, что общий объем поддержки бизнесу в 2020 году составляет 5 миллиардов рублей по налогам, по прямым выплатам, по изменению рассрочки и так далее. Депутаты вносили свои предложения по поддержке, за что я им благодарен, поскольку у них свой жизненный опыт и опыт ведения бизнеса. Многие предложения легли в существующий сегодня пакет поддержки», — сказал губернатор.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что меры поддержки бизнеса будут прорабатываться и в дальнейшем: «Мы уже встречались с депутатами и членами правительства области, которые отвечают за направление работы с бизнесом, и договорились, что будем продолжать рассмотрение этих вопросов».

Напомним, что наибольшее количество принятых сегодня депутатами изменений коснулось областного закона «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций». Это снижение уже в 2020 году на 35% ставки налога в отношении объектов административно-деловой и торговой недвижимости, сдаваемых в аренду. Условия для снижения ставки следующие: размер среднемесячной заработной платы работников составляет не менее 50% от среднего по области за 2019 год (20,5 тысячи рублей). Также общий объем помещений, сданных в аренду в рамках одного комплекса, должен составлять на последнюю дату каждого квартала не менее 80% от загрузки этих объектов до введения ограничительных мер.

Для административно-деловых и торговых центров площадью свыше пяти тысяч квадратных метров, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, им предоставляется возможность применять пониженные ставки и льготы по итогам каждого отчетного периода; также в 2020 году к ним снижено требование по сохранению заработной платы с 80% до 50% к среднему уровню за 2019 год.

Расширен перечень видов деятельности, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Перечень пополнен десятью видами деятельности, в том числе печатание газет, издание книг, журналов, деятельность в области телевизионного радиовещания и другие. Таким образом пониженная ставка в размере 1,1 процента по налогу на имущество будет действовать в Свердловской области в отношении 47 видов экономической деятельности.

От уплаты налога на имущество на 2020 год освобождены организации, осуществляющие деятельность пассажирского и воздушного транспорта и аэропорты.

Запланировано, что с 1 января 2021 года закон освободит на 10-летний период от уплаты налога на имущество организации, реализующие крупные инфраструктурные проекты по развитию рынка арендного жилья площадью не менее 2,4 тысячи квадратных метров.

В законе Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» расширен до 48 перечень видов экономической деятельности, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции, в отношении которых применяется ставка 1% по упрощенной системе налогообложения (УСН).

Изменения также предусматривают установление ставки в размере 4% для налогоплательщиков, впервые перешедших на УСН «доходы» после 31 декабря 2019 года и осуществляющих деятельность по реализации лекарственных средств и обуви.