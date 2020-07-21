Москва, , 16:18 — REGNUM Министерство экономического развития России предложило отступить от некоторых норм по защите персональных данных граждан, в том числе норм, касающихся тайны переписки, телефонных разговоров и врачебной тайны. Соответствующий проект поправок размещён на сайте нормативно-правовых актов.

Согласно пояснительной записке, проект федерального закона разработан в целях реализации механизма экспериментальных правовых режимов, предусмотренного проектом федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

«Законопроектом предусмотрены изъятия из отдельных требований законодательства, устанавливающих ограничения для использования технологий искусственного интеллекта и больших данных. Предлагаемый перечень изъятий предполагает возможность неприменения положений соответствующих федеральных законов при установлении экспериментального правового режима с установлением актом Правительства Российской Федерации компенсирующих требований и ограничений», — указано в пояснительной записке.

Таким образом, в соответствии с законопроектом в рамках экспериментальных правовых режимов операторы связи, например, получат юридическую возможность для передачи третьим лицам персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, адреса, номеров телефонов. Перестанет быть обязательным и получение письменного согласия гражданина для обработки его персональных данных.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, подобные ограничения препятствуют «появлению или апробации цифровых инноваций» наподобие технологий искусственного интеллекта и больших данных.

В пояснительной записке имеются указания, где именно новые исключения могут быть применены: в частности, речь идёт о проекте внедрения систем поддержки принятия врачебных решений, над которым работают в Национальной базе медицинских знаний (НБМЗ) и фонде «Иннопрактика».

"В свою очередь, текущее нормативное регулирование медицинских изделий не учитывает специфику технологий искусственного интеллекта, в связи с чем существенно затрудняются процессы экспертизы качества и безопасности, а также государственной регистрации новых медицинских изделий с применением технологий искусственного интеллекта», — указано в пояснительной записке в отношении НБМЗ.

В рамках второго эксперимента некоммерческая организация «Ассоциация больших данных» должна создать специальный сервис для малого и среднего бизнеса.

Предполагается, что на основании собранных банковских, абонентских и прочих данных сервис сможет рекомендовать владельцам компаний сферы деятельности и выдвигать предложения по повышению эффективности предпринимательской деятельности.