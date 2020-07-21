Бишкек, , 16:00 — REGNUM За шесть месяцев с начала пандемии коронавируса в Киргизию из-за рубежа завели лекарственные препараты и медицинские товары на общую сумму около 13 млрд сомов (12 млрд рублей). Об этом сегодня, 21 июля, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Также глава правительства отметил, что «ситуация в столице Киргизии стабилизируется — количество излечившихся от коронавируса превысило количество заболевших».

«В регионах же, наоборот, число заболевших пока продолжает расти», — констатировал Боронов.