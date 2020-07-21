Брянск, , 16:03 — REGNUM Дополнительно 57,3 млн рублей на строительство дороги по улице Советской в Брянске получит Брянская область. Планируется, что объект сдадут уже в 2020 году, сообщил 21 июля на своей странице в социальной сети губернатор Александр Богомаз.

Регион получит средства в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

«Мы обсуждали возможность выделения дополнительных средств из федерального бюджета на строительство дороги по улице Советской на рабочей встрече с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Очень рад, что регион получит средства на строительство такого важного для Брянска объекта, и дорога будет сдана уже в этом году!» — написал глава региона.

Постановление о выделении подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В целом на обустройство инфраструктуры 20 субъектов России направят более шести миллиардов рублей.