Брянск, 21 июля 2020, 16:03 — REGNUM Дополнительно 57,3 млн рублей на строительство дороги по улице Советской в Брянске получит Брянская область. Планируется, что объект сдадут уже в 2020 году, сообщил 21 июля на своей странице в социальной сети губернатор Александр Богомаз.
Регион получит средства в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Постановление о выделении подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В целом на обустройство инфраструктуры 20 субъектов России направят более шести миллиардов рублей.