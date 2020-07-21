Махачкала, , 16:08 — REGNUM Власти Махачкалы намерены постепенно возобновить работу баз отдыха, временно закрывшихся из-за пандемии коронавируса. Будут определены 10 объектов, расположенных на территории муниципалитета, которые откроются в пилотном режиме, сообщил на своей странице в Instagram глава города Салман Дадаев.

По словам мэра, отобранные для открытия базы отдыха начнут функционировать при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Он подчеркнул, что участвовать в пилотном проекте смогут лишь те, кто соблюдает налоговое и трудовое законодательство, а также готов взять ответственность за обеспечение безопасности для персонала и отдыхающих.

«Такой подход оправдал себя ранее — мы смогли успешно апробировать его на первом и втором этапах [снятия ограничений], когда запустили пилотные проекты по рынкам и торговым центрам, верандам и уличным кафе», — написал мэр столицы Дагестана.

Администрация баз отдыха предупреждена, что сотрудники должны сдать тесты на COVID-19. После этого межведомственная комиссия оценит готовность объектов к работе.