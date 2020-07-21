Москва, , 15:50 — REGNUM Компания «Хендэ Мотор СНГ» (подразделение южнокорейского автопроизводителя Hyundai в СНГ) передала сотрудникам органов Государственного пожарного надзора Главных управлений МЧС России по Центральному федеральному округу первые 60 кроссоверов Hyundai Creta. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что всего планируется поставить 462 кроссовера Creta. Они пойдут в автопарки региональных подразделений МЧС России. Поставки завершатся в ноябре 2020 года.

Предназначены машины для профилактических рейдов по предотвращению пожаров, доставки переносных экспертно-криминалистических лабораторий к очагам возгорания и другой повседневной деятельности инспекторов пожарной охраны.

Напомним, выпускаются Hyundai Creta на петербургском предприятии южнокорейской компании. Весной текущего года в России стал выпускаться рестайлинговый кроссовер Creta. Базовая стоимость модели составляет 987 тыс. рублей.

Читайте также: Названы модели авто, которые покинули рынок России